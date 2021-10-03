Друг рассказал о погибшей в Черногории россиянке

Амор Эльбогдади, друг погибшей в горах Черногории россиянки Марии Кабельниковой, рассказал о ней телеканалу РЕН ТВ.

По словам мужчины, они общались незадолго до ее смерти. Девушка сообщила ему о походе и предупредила, что в Черногорию поехала с подругой, имени которой он не знает.

«Не знаю, ходила ли она с гидом или одна, но сегодня получил звонок от ее друга, который спросил у меня телефоны ее родителей, потому что полиция не может до них дозвониться», — пояснил Эльбогдади.

Буквально за несколько часов до трагедии россиянка опубликовала в социальных сетях фотографию и пожелала всем приятелям доброго утра. Эльбогдади тогда не предполагал, что уже через час ему сообщат, что он больше никогда не увидится с подругой.

Он также рассказал об увлечениях девушки. По словам мужчины, погибшая посещала языковые курсы, сначала работала фотографом, а затем стала переводчиком документов онлайн для разных фирм.

«Каждую весну и осень она ездила в Черногорию и наслаждалась прогулками, занималась альпинизмом, скалолазанием, пока работала дистанционно», — отметил собеседник телеканала.

О гибели россиянки Марии Кабельниковой в результате падения на горном массиве Дурмитор стало известно 2 октября.