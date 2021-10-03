Теннисист Рублев не смог выйти в финал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев уступил британцу Кэмерону Норри в полуфинале турнира в Сан-Диего (США).

Встреча продлилась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 4:6 в пользу 28-й ракетки мира Норри, пишет «Спорт-Экспресс».

За всю игру Рублев, который сейчас находится на пятой строчке мирового рейтинга, сделал 13 эйсов, допустил четыре двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из 10.

Британский теннисист, в свою очередь, восемь раз подал навылет, пять раз ошибся на второй подаче и дважды брал подачу соперника при четырех таких возможностях.

За трофей турнира в Сан-Диего Норри схлестнется с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Каспер Рууд (Норвегия).

1 октября на этапе четвертьфинала Рублев обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:1, 7:5.

В этот же день российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в полуфинал соревнования, уступив болгарину Димитрову.