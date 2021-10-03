Самолет экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира

Пассажирский самолет Аirbus A320, летевший из Санкт-Петербурга в киргизский город Ош, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани.

По данным РЕН ТВ, одному из пассажиров на борту лайнера стало плохо. Поэтому пилоты приняли решение экстренно посадить воздушное судно.

В 02:40 (совпадает с мск) борт приземлился в Казани.

Подробности произошедшего на борту выясняются. О состоянии пассажира, из-за которого посадили самолет, ничего не известно.

25 сентября самолет авиакомпании Azur Air, совершавший рейс Екатеринбург–Сочи, был вынужден совершить посадку в Краснодаре после удара молнии в воздушное судно.