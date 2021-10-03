Алжир отозвал посла из Франции из-за «безответственных заявлений» Макрона

Алжир отозвал «для консультаций» своего посла во Франции Мохаммеда Антар-Дауда из-за «безответственных заявлений» президента Эммануэля Макрона, передает «Le Monde» 2 октября информацию пресс-службы главы Алжира.

«Решение отозвать посла из Парижа принято в связи с безответственными заявлениями со стороны президента Франции», — говорится в сообщении.

Лидер Алжира Абдельмаджид Теббун отметил, что его государство «категорически не приемлет любое вмешательство в свои внутренние дела».

О том, что посол Алжира отозван сообщило информационное агентство Algеrie Presse Service со ссылкой на администрацию президента.

В четверг, 30 сентября, глава Франции Макрон в своей резиденции Елисейский дворец встретился с потомками главных героев алжирской войны 1962 года. В беседе он назвал официальную историю Алжира переписанной и основанной на ненависти к Франции. По мнению Макрона, после обретения независимости Алжир строился на «мемориальной арене», поддерживаемой «военно-политической системой».

Франция приняла решение сократить количество виз для жителей Алжира, Марокко и Туниса. Информацию об этом 28 сентября радиостанции Europe 1 подтвердил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

«Это радикальное и беспрецедентное решение, но оно стало необходимым из-за того, что эти страны отказываются принимать обратно граждан, которых мы не хотим или не можем держать во Франции», — сказал Аттал.

Представитель Франции подчеркнул, что число виз вдвое будет сокращено через несколько недель.