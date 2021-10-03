Прямой эфир
Общество
Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка
Общество
Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России
Общество
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
Мир
Зеленский рассказал о «наглой» международной политике Украины
Культура
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
Мир
Во Франции прошли протесты против COVID-пропусков
Мир
Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID
Общество
ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском
Общество
Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей столицы в воскресенье, 3 октября, ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Днем в Москве температура достигнет показателей +8... +10 градусов. К ночи похолодает до +3…+5 градусов.

Синоптики также прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе продолжает оставаться повышенным — 761-763 мм ртутного столба.

2 октября синоптики центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. В понедельник и вторник оно составит 768 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше нормы.

Днем ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала возвращение солнечной погоды в Москву на следующей неделе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021