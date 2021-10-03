Синоптики рассказали о погоде в Москве на 3 октября

Жителей столицы в воскресенье, 3 октября, ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура достигнет показателей +8... +10 градусов. К ночи похолодает до +3…+5 градусов.

Синоптики также прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление в столичном регионе продолжает оставаться повышенным — 761-763 мм ртутного столба.

2 октября синоптики центра погоды «Фобос» предупредили москвичей о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. В понедельник и вторник оно составит 768 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше нормы.

Днем ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова пообещала возвращение солнечной погоды в Москву на следующей неделе.