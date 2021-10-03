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Россиянин Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы по боксу

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Российский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы в весовой категории до 66,68 кг. В рамках поединка в Лондоне он выиграл у британца Лайама Тэйлора техническим нокаутом, передает ТАСС.

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Аванесян защитил пояс в четвертый раз. Впервые он завоевал его в марте 2019 года, победив испанца Кевина Лехаррага нокаутом.

33-летний россиянин Аванесян, бывший чемпион мира по версии WBA, дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году. Теперь на его счету 28 побед (16 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Для Тейлора это поражение стало вторым в карьере. 30-летний спортсмен имеет в активе 23 победы (11 нокаутом), 1 ничью. Британец выступает исключительно на родине.

Ранее, 26 сентября, украинец Александр Усик одолел Джошуа в главном боксерском поединке сезона на арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне по единогласному решению судей. Итого на счету чемпиона-тяжеловеса 19 побед, 13 из которых — нокаутом. Теперь Усик — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF.

Российский футболист Артем Дзюба 26 сентября, комментируя победу Усика, назвал боксера легендой. Боец Григорий Дрозд отметил, что победа Усика и его бой близки к определению «гениальный».

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