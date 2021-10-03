Прямой эфир
Общество
Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка
Общество
Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России
Общество
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
Мир
Зеленский рассказал о «наглой» международной политике Украины
Культура
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
Мир
Во Франции прошли протесты против COVID-пропусков
Мир
Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID
Общество
ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском
Общество
Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху
Сюжет:

Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидают погодные аномалии от резкого потепления, до непривычного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, теплая погода, превышающая климатическую норму на 4 градуса, ожидает северные регионы: Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

Таким образом, в Калининградской области прогнозируется +15…+21 градус, в Ленинградской области ожидается +12…+13 градусов, в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12 градусов выше ноля, в Новгородской, Псковской областях — +11…+16 градусов.

В то же время регионы Урала и юга западной Сибири: Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области — ждет аномально холодная погода из-за антициклона.

В Свердловской области температура будет от –1 до –6 градусов ночью, днем — около +5 градусов тепла, в Челябинской области ожидается –7 градусов ночью, днем — 5-8 градусов тепла, в Омской, Томской, Новосибирской областях — 1-4 градусов мороза ночью, днем — около 5 градусов тепла, передает ТАСС.

Ранее, 2 октября, синоптики предупредили жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. Утром 2 октября в столице был обновлен суточный рекорд атмосферного давления. В 9:00 мск на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст. — это на 2 мм выше, чем в 1975 году.

1 октября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москву на следующей неделе может вернуться солнечная погода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021