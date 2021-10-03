Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России

Европейскую часть России в ближайшие дни ожидают погодные аномалии от резкого потепления, до непривычного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По его словам, теплая погода, превышающая климатическую норму на 4 градуса, ожидает северные регионы: Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области и Карелию.

Таким образом, в Калининградской области прогнозируется +15…+21 градус, в Ленинградской области ожидается +12…+13 градусов, в Мурманской, Вологодской областях, Карелии — 8-12 градусов выше ноля, в Новгородской, Псковской областях — +11…+16 градусов.

В то же время регионы Урала и юга западной Сибири: Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области — ждет аномально холодная погода из-за антициклона.

В Свердловской области температура будет от –1 до –6 градусов ночью, днем — около +5 градусов тепла, в Челябинской области ожидается –7 градусов ночью, днем — 5-8 градусов тепла, в Омской, Томской, Новосибирской областях — 1-4 градусов мороза ночью, днем — около 5 градусов тепла, передает ТАСС.

Ранее, 2 октября, синоптики предупредили жителей Москвы о рекордно высоком атмосферном давлении в начале следующей недели. Утром 2 октября в столице был обновлен суточный рекорд атмосферного давления. В 9:00 мск на метеостанции ВДНХ столбик барометра поднялся до отметки 762,8 мм рт. ст. — это на 2 мм выше, чем в 1975 году.

1 октября, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москву на следующей неделе может вернуться солнечная погода.