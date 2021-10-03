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В МВД назвали предварительную причину ДТП с автобусом под Хабаровском

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Стали известны подробности аварии с участием автобуса на трассе под Хабаровском. Пресс-служба МВД по Хабаровскому краю 3 октября на своем портале сообщила, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд транспорта в кювет.

«По предварительной информации <...> на 19 километре автодороги г. Хабаровск — с. Лидога — г. Ванино — г. Комсомольск-на-Амуре водитель 1969 года рождения, управляя автобусом DAEWOO, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием на правую сторону», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Из 30 человек, которые по предварительным данным находились в автобусе, 12 — пострадали и обращались за помощью в медицинское учреждение села Троицкое.

Ранее, 29 сентября, в Краснодаре водитель автобуса допустил съезд при объезде дорожного знака, в результате чего частный транспорт съехал в кювет и застрял в наклонном положении. В автобусе ехали 30 человек, никто из них не пострадал. Автобуса продолжил маршрут, как только вернулся в исходное положение.

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