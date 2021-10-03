Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы

Одна из бывших солисток поп-группы «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы в следующем году.

«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», — сообщила певица на своей странице в Instagram.

Катина добавила, что выступит со второй солисткой группы Юлией Волковой. Кроме того, она анонсировала выход сериала о «Тату» с участием обеих участниц группы на одной из стриминговых площадок.

Российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их синглы — как англо-, так и русскоязычные — возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.

В марте 2009 года менеджер группы заявил о планах обеих певиц начать сольные проекты и прекращении работы группы в полномасштабном режиме. Окончательно распался творческий коллектив в 2014 году.

Ранее, 3 сентября, сообщалось, что шведская музыкальная группа ABBA воссоединилась через 40 лет после выхода последнего студийного альбома, анонсировав концерт своих голограмм и новый лонгплей — 10 песен.

ABBA была образована в 1972 году, а в 1974-м, после победы на «Евровидении» с песней Waterloo, она стала одним из самых популярных поп-коллективов на континенте. Пик славы ABBA пришелся на вторую половину 1970-х, когда появились песни Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Money, Money, Money, Dancing Queen, Mamma Mia.