Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID

Американский президент Джо Байден 2 октября напомнил жителям США о необходимости прививаться, после того как были опубликованы данные в 700 тыс. умерших от COVID-19 граждан.

«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», — приводится заявление американского лидера на сайте Белого дома.

Байден отметил, что на данный момент в стране вакцинированы три четверти жителей старше 12 лет, а также 94% пожилых граждан.

«Сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии», — заключил глава государства.

Ранее в тот же день Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жителей США, скончавшихся от последствий коронавируса, превысило 700 тыс.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим число смертей от коронавируса в США. Вместе с этим она отметила, что власти страны помогли спасти жизни сотен людей, добившись вакцинации 78% населения.

27 сентября 78-летний Байден публично сделал третью, бустерную прививку от коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.