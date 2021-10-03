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Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID
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Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID

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Американский президент Джо Байден 2 октября напомнил жителям США о необходимости прививаться, после того как были опубликованы данные в 700 тыс. умерших от COVID-19 граждан.

«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», — приводится заявление американского лидера на сайте Белого дома.

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Байден отметил, что на данный момент в стране вакцинированы три четверти жителей старше 12 лет, а также 94% пожилых граждан.

«Сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии», — заключил глава государства.

Ранее в тот же день Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жителей США, скончавшихся от последствий коронавируса, превысило 700 тыс.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим число смертей от коронавируса в США. Вместе с этим она отметила, что власти страны помогли спасти жизни сотен людей, добившись вакцинации 78% населения.

27 сентября 78-летний Байден публично сделал третью, бустерную прививку от коронавируса.

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