Во Франции прошли протесты против COVID-пропусков

В Париже и ряде других городов Франции противники COVID-пропусков провели очередные демонстрации против ужесточения правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Главным требованием манифестантов к властям была отмена санитарных пропусков, которые с 30 сентября распространяются на подростков 12–17 лет при посещении кинотеатров и бассейнов.

Как уточняет агентство France Presse со ссылкой на МВД страны, всего в городах прошли 173 акции, их участниками в общей сложности стали почти 48 тыс. человек.

В Париже в субботу по улицам и площадям прошли пять колонн, в которых сотрудники МВД насчитали более 5 тыс. человек. Там демонстранты подняли плакаты с лозунгами «Макрон, не трогай наших детей».

По оценкам министерства внутренних дел Франции, на прошлой неделе против правительственных мер по борьбе с пандемией выходили протестовать 60 тыс. человек по всей стране.

Как рассказали в правительстве Франции, депутаты намерены в октябре рассмотреть законопроект об обязательном использовании пропусков минимум до лета 2022 года.

5 августа Конституционный совет Франции расширил область действия санитарного пропуска на заведения общепита и торговые центры. Пропуск свидетельствует о прохождении вакцинации или об отрицательном результате теста на COVID-19.

Согласно закону Франции, люди, которые входят в бар или ресторан без сертификата, могут получить шесть месяцев тюремного заключения. Владельцам бизнеса за нарушение обязательства грозит один год тюрьмы и штраф в размере €45 тыс.

Из-за ужесточения мер по распространению коронавируса французскими властями в ряде городов проходят акции протеста. Иногда силовики в ответ на нападения применяют спецсредства, задействуют водометы и слезоточивый газ.