В Москве эвакуатор забрал автомобиль с младенцем внутри

В Москве эвакуатор увез на штрафстоянку автомобиль, в котором находился маленький ребенок. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Вчера вечером на 16-й Парковой улице была эвакуирована машина, припаркованная под запрещающим знаком. Техник по регламенту осмотрел машину, сделал фото и начал процесс эвакуации. Из-за затонированных стекол он не смог увидеть на заднем сидении люльку со спящим младенцем», — говорится в тексте.

Отмечается, что мать забила тревогу после пропажи транспортного средства и ребенка только спустя 20 минут. Она позвонила в диспетчерскую ГИБДД, после чего эвакуатор остановили на пути на штрафстоянку.

По данным дептранса, женщина прибыла на место спустя полтора часа после эвакуации, ребенок всё это время спал.

«С малышом всё хорошо, он не пострадал. Однако температура на улице всего 8 градусов [тепла], машина была не заведена, а люлька не прикреплена, поэтому всё могло быть иначе», — предостерегли в ведомстве.

Инцидентом заинтересовались органы опеки, а также правоохранители, которым предстоит выяснить причину оставления младенца одного в закрытой машине.

В дептрансе призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле, а также напомнили, что во время поездки также необходимо соблюдать правила перевозки — везти ребенка пристегнутым и только в специальном кресле.

12 августа Госавтоинспекция напомнила водителям об опасности оставления детей одних в салоне автомобиля, особенно в жаркую погоду.