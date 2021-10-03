Прямой эфир
Общество
Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка
Общество
Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России
Общество
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
Мир
Зеленский рассказал о «наглой» международной политике Украины
Культура
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
Мир
Во Франции прошли протесты против COVID-пропусков
Мир
Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID
Общество
ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском
Общество
Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху

В Москве эвакуатор забрал автомобиль с младенцем внутри

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве эвакуатор увез на штрафстоянку автомобиль, в котором находился маленький ребенок. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Одни, и не дома: учим детей безопасному передвижению в городе
Простые советы, которые помогут обучить ребенка пользоваться общественным транспортом, — в материале «Известий»

«Вчера вечером на 16-й Парковой улице была эвакуирована машина, припаркованная под запрещающим знаком. Техник по регламенту осмотрел машину, сделал фото и начал процесс эвакуации. Из-за затонированных стекол он не смог увидеть на заднем сидении люльку со спящим младенцем», — говорится в тексте.

Отмечается, что мать забила тревогу после пропажи транспортного средства и ребенка только спустя 20 минут. Она позвонила в диспетчерскую ГИБДД, после чего эвакуатор остановили на пути на штрафстоянку.

По данным дептранса, женщина прибыла на место спустя полтора часа после эвакуации, ребенок всё это время спал.

«С малышом всё хорошо, он не пострадал. Однако температура на улице всего 8 градусов [тепла], машина была не заведена, а люлька не прикреплена, поэтому всё могло быть иначе», — предостерегли в ведомстве.

Инцидентом заинтересовались органы опеки, а также правоохранители, которым предстоит выяснить причину оставления младенца одного в закрытой машине.

В дептрансе призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле, а также напомнили, что во время поездки также необходимо соблюдать правила перевозки — везти ребенка пристегнутым и только в специальном кресле.

12 августа Госавтоинспекция напомнила водителям об опасности оставления детей одних в салоне автомобиля, особенно в жаркую погоду.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021