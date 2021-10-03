Россиянка разбилась при падении с горы в Черногории

Россиянка Мария Кабельникова погибла в результате падения на горном массиве Дурмитор в Черногории, сообщает 2 октября Горноспасательная служба страны (ГСС) в Facebook.

Трагедия произошла между вершинами Велики-Меджед и Мали-Медже.

«Проводится транспортировка тела», — сообщили в службе.

Подробности произошедшего пока не приводятся.

1 октября российский лыжник Иван Малахов на одном из этапов Freeride World Tour в Австрии внезапно сорвался при спуске с горы. Инцидент чемпион России по фрирайду запечатлел на видеокамеру, установленную на его защитном шлеме. Сам он отделался легкими травмами.