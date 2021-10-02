Пушков назвал письмо Саакашвили из тюрьмы интересным для психиатров

Российский сенатор Алексей Пушков оценил содержание письма, написанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили после его задержания в Тбилиси.

Обращение было опубликовано 2 октября соратниками политика. В нем Саакашвили, в частности, связывает свое задержание с тем, что в Грузии у власти находится партия, сотрудничающая с Москвой.

«Странное письмо не вполне адекватного человека. Не менее странны заявления сторонников Саакашвили из его партии, будто сейчас в Грузии «пророссийская власть». Это уже скорее для психиатров интересное заявление, в политическом плане это полный бред», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он вспомнил про свой опыт общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ и выразил уверенность, что «эти люди не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией».

«Они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды», — заключил Пушков.

Ранее в этот день соратники Саакашвили из украинской общественной организации «Офис простых решений и результатов» назвали его самым успешным реформатором мира. Они также заявили, что выдвинутые Грузии обвинения против политика якобы не поддерживает никто, кроме России.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. Его поместили в тюрьму города Рустави.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Саакашвили в знак протеста объявил голодовку и отказался признавать вину.

При этом прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.