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Зампред Сбербанка назвал Днепр «столицей» телефонного мошенничества

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«Столицей» телефонного мошенничества является украинский город Днепр, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Так, в конце прошлого года в этом городе числилось около тысячи кол-центров злоумышленников.

«Киев хоть и является столицей Украины, но «столицей» телефонного мошенничества является не Киев, хотя кол-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что «столицей» такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», — отметил Кузнецов в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Зампред правления Сбербанка рассказал, что в настоящее время в городе действуют порядка 150 кол-центров, сотрудники которых звонят гражданам якобы от правоохранителей. Эта схема получила распространение в этом году.

Как отметил Кузнецов, банк регистрирует в день несколько тысяч звонков от злоумышленников, а в особенно активные дни — 10 тыс. звонков. Около 50% россиян не отвечают на такие звонки, однако 1% жителей России ведутся на обман мошенников.

30 октября стало известно, что в центре Киева недалеко от здания центрального аппарата Службы безопасности Украины работает кол-центр, занимающийся обманом клиентов одного из российских банков.

Как рассказали журналисты, сотрудники кол-центра звонят клиентам Сбербанка и общаются с ними по шаблону. На уловки мошенников ведутся пять-семь человек из 300. Также известно, что еженедельная ставка работников компании составляет $100 плюс 7,5% от «успешного» звонка.

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