Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает в субботу, 2 октября, телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Иннокентьевка Нанайского района. Подробности и причины аварии устанавливаются.

Ранее, 29 сентября, в Израиле пять человек погибли в ДТП с автобусом. Еще более 30 получили ранения. Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями. Жертвами аварии стали водитель автобуса, а также мать и трое детей, находившиеся в одном из автомобилей.