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Электросамокатчик сбил двух человек в Санкт-Петербурге

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Мужчина на самокате наехал на двух пешеходов в Санкт-Петербурге. Об этом 2 октября сообщает РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел у станции метро «Озерки» на севере Петербурга. Происшествие было запечатлено на камеры наружного наблюдения.

На видео мужчина на самокате на большой скорости совершает наезд на пару, которая идет по тротуару прямо перед ним. После падения один из пострадавших встает на ноги и бросается на самокатчика с кулаками.

По сведениям очевидцев, пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь, а женщина не получила серьезных травм.

В конце сентября стало известно, что на фоне увеличения числа инцидентов с участием электросамокатчиков на тротуарах перед проезжей частью в некоторых российских городах начали устанавливать «лежачие полицейские». Искусственные препятствия уже появились в Москве и городах Подмосковья, Казани, Самаре и других крупных городах страны.

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