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Журналист «Известий» спас упавшего в пруд ребенка в коляске

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Обозреватель МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко спас младенца в коляске, упавшего в водоем в Москве. Инцидент произошел в субботу, 2 октября, на территории Борисовских прудов.

Коляска съехала со склона в пруд, когда гулявшая с ребенком пожилая женщина отвлеклась и оставила его без присмотра.

«На Борисовских прудах есть такое место, где от аллей идет спуск вниз. С этого спуска хорошо видна Царицынская плотина. Она оставила коляску на аллее, а сама пошла по спуску, чтобы получше разглядеть плотину. Я в этот момент находился в метрах 30–40 от них, расставлял свой штатив — хотел пофотографировать. Но боковым зрением я заметил какое-то движение. Увидел, что коляска набирает скорость и несется в сторону воды. Она тоже побежала за ней, но не могла догнать. В итоге коляска упала в пруд, ушла почти полностью», — рассказал журналист.

Лазуренко бросился спасать ребенка. К моменту, когда он оказался в воде, женщина приподняла коляску из воды, но вытащить ее полностью не могла. Спасенный малыш на первый взгляд не пострадал, но начал громко плакать.

«Я предложил вытащить ребенка из коляски — она насквозь промокла, как и сам младенец. А еще надо было достать теплые вещи, вызвать «скорую» и родителей. Но когда она услышала о том, что о случившемся могут узнать родители, ее настроение с шокового сменилось на раздраженное. Она обернула ребенка в свою куртку и ушла», — добавил Лазуренко.

Пока неизвестно, чем вызвана реакция женщины и кем она приходится ребенку. Еще до случившегося она вместе с коляской случайно попала в объектив камеры Алексея Лазуренко. Возможно, родители ребенка увидят этот материал и отреагируют на случившееся.

В августе 2020 года сотрудники ГИБДД спасли младенца во время ночного дежурства в подмосковных Химках. К инспекторам обратилась женщина, в руках у которой был задыхающийся из-за проглоченного предмета ребенок, сотрудники ГИБДД оперативно доставили их в больницу. Врачи смогли помочь девочке, и в этот же день ее выписали из медучреждения.

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