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Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Волгоградской области

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Столкновение микроавтобуса «Мерседес», перевозившего 14 детей, с автомобилем «Шевроле-Нива» произошло в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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По ее данным, ДТП произошло на 938-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В результате происшествия травмы получил водитель легкового автомобиля.

Водитель «Нивы» совершил обгон и задел микроавтобус, после чего съехал в кювет и врезался в столб.

Как уточнили в пресс-службе, микроавтобус принадлежит Новоаннинской ДЮСШ, дети ехали в сопровождении взрослых.

При этом у водителя микроавтобуса имелись все необходимые документы на перевозку, также были соблюдены все правила перевозки детей, указали в МВД.

Ранее в этот день на юге Москвы произошло массовое ДТП. Четыре автомобиля столкнулись на Липецкой улице перед пересечением с улицей Лебедянской. Уточнялось, что участниками аварии стали Kia, Hyundai, Mitsubishi и Kia Sorento.

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