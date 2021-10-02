Микроавтобус с детьми столкнулся с легковушкой в Волгоградской области

Столкновение микроавтобуса «Мерседес», перевозившего 14 детей, с автомобилем «Шевроле-Нива» произошло в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По ее данным, ДТП произошло на 938-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В результате происшествия травмы получил водитель легкового автомобиля.

Водитель «Нивы» совершил обгон и задел микроавтобус, после чего съехал в кювет и врезался в столб.

Как уточнили в пресс-службе, микроавтобус принадлежит Новоаннинской ДЮСШ, дети ехали в сопровождении взрослых.

При этом у водителя микроавтобуса имелись все необходимые документы на перевозку, также были соблюдены все правила перевозки детей, указали в МВД.

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