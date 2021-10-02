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CNN обвинили в нарушении принципов журналистики после интервью с Лукашенко

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Журналист американской телекомпании CNN Мэтью Чанс в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ставил перед собой задачу не дать зрителям ответы на вопросы, а исключительно провести самопиар. Такое мнение высказали в «БелТА» после того, как CNN обнародовала фрагмент интервью.

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Беседа с белорусским лидером состоялась 30 сентября. Журналисты уточнили, что согласились на все условия президента на стадии согласования. Главным условием было отсутствие изъятий, купюр и дополнений в конечном материале.

При этом после интервью журналист Мэтью Чанс заявил, что в телекомпания не намерена учитывать озвученные требования и будет использовать материал так, как посчитает нужным.

«Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики», — заявили в «БелТА».

В интервью CNN Лукашенко предложил взять за «предельный ориентир» управления страной возраст президента США Джо Байдена. Президент Белоруссии, которому сейчас 67 лет напомнил, что находится у власти почти три десятка лет, однако всё еще не достиг возраста главы Белого дома.

Белорусский лидер заявил, что человек может быть президентом «столько, сколько он пожелает, и его изберет народ». При этом, по словам Лукашенко, лидер должен быть здоров и энергичен, чтобы управлять страной.

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