В Грузии две противоборствующие партии празднуют победу

Партия «Грузинская мечта» празднует победу на выборах в местные органы самоуправления Грузии. Согласно результатам экзитполов, политсила одержала победу во всех муниципальных округах.

При этом победу также отмечает и оппозиционная партия «Единое нацдвижение». Ее сторонники убеждены, что победили. Об этом свидетельствует то, что на выборах мэра Тбилиси, по данным exit poll, состоится второй тур, сообщает «РИА Новости».

«Факт в том, что «Грузинская мечта» проиграла в Тбилиси, это означает, что столичное сакребуло (орган местного самоуправления) будет укомплектован оппозиционерами. Второй тур необратим, поздравляю всех», — заявил председатель партии «Единое нацдвижение» Ника Мелия.

Согласно предварительным результатам, голоса избирателей распределились между Мелией и кандидатом от правящей партии Кахой Каладзе примерно по 40%.

По грузинскому законодательству второй тур выборов мэра Тбилиси должен состояться в случае, если никто из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов.

При этом официальные результаты голосования от ЦИК Грузии не объявлены.

Ранее в этот день экзитпол телекомпании «Имеди» показал, что партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6% голосов на местных выборах в Грузии. Партия «Национальное движение» получает 27,1%.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Жители республики избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.