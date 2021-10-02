Суд арестовал бойца по кличке Добряк за избиение человека в клубе

Суд в Москве арестовал бойца Абубакара Мамедова, ранее избившего мужчину в столичном клубе Gipsy. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«Суд в Москве арестовал Мамедова по ходатайству следствия после того, как он нарушил подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия», — сказал он ТАСС.

По данным агентства, преступление, в котором обвиняют бойца, было совершено 9 октября прошлого года в клубе Gipsy. Мужчина избил посетителя заведения, забрав у него цепочку.

Пострадавший обратился в полицию, после чего подозреваемый был задержан. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

При этом, по некоторым данным, похищенное украшение стоит порядка 150 тыс. рублей.

Мамедов, известный по прозвищу Добряк, принимал участие в боях на голых кулаках в YouTube-промоушенах.

В феврале прошлого года правоохранители задержали боксера Георгия Кушиташвили за хранение запрещенных веществ. Во время задержания спортсмен оказал активное сопротивление и сломал одному из сотрудников правоохранительных органов нос. 3 февраля суд принял решение об аресте боксера на два месяца. 13 февраля спортсмену предъявили официальные обвинения. Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили.