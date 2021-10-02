Кардиолог назвал преувеличенной опасность «барической горы»

Кардиолог Юрий Конев назвал преувеличенной опасность «барической горы», которая ожидается в Москве в ближайшие дни в связи с высоким атмосферным давлением.

«Метеочувствительных людей не так уж много. Те люди, которые действительно реагируют на повышение и понижение давления, просто должны обратиться к врачу и подкорректировать дозу своего лечения. Угроза повышения артериального давления кажется мне преувеличенной», — отметил специалист в беседе с РЕН ТВ.

По словам врача, большинство граждан спокойно переносят повышенное атмосферное давление. Метеочувствительные люди обычно реагируют на данное явление повышением или понижением артериального давления, добавил кардиолог.

Ранее в этот день синоптики предупредили жителей Москвы о «барической горе», которая проявится в виде рекордно высокого атмосферного давления в начале следующей недели. Так, в понедельник и вторник оно составит 768 мм рт. ст., что на 20–22 единицы выше нормы. Как пояснили специалисты, такое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту на глубину 220 м.

30 сентября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы «марсианский» октябрь, поскольку дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60%. Он рассказал, что первая часть месяца будет на 1–2 градуса теплее положенного. Из-за дефицита осадков и пониженной влажности в воздухе будет ощущаться постоянное присутствие пыли, что является характерной особенностью атмосферы Марса, указал Тишковец.