«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» обыграл футболистов «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась 2 октября в Москве и завершилась со счетом 1:0. Автором гола стал полузащитник Роман Ежов, пишет «Спорт-Экспресс».

Данная победа вывела набравшие 13 очков «Крылья Советов» на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 19 баллами находится на втором месте.

В следующем матче 16 октября «Динамо» сразится со «Спартаком». На следующий день «Крылья Советов» примут «Нижний Новгород».

25 сентября «Спартак» обыграл «Уфу» в матче РПЛ. Красно-белые открыли счет уже на третьей минуте матча: отличился нападающий Эсекиэль Понсе.