Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент

Партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6% голосов на местных выборах в Грузии. Об этом свидетельствует экзитпол телекомпании «Имеди».

Партия «Национальное движение» получает 27,1%.

По данным экзитпола телекомпании «Мтавари архи», у «Грузинской мечты» — 38,6% голосов, у «Национального движения» — 33%.

Днем ранее в Тбилиси был задержан экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после его возвращения в страну. Его поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Политик в знак протеста объявил голодовку.

Бывший глава государства написал в тюрьме письмо, адресованное гражданам Грузии. В нем он просит их не бояться и идти на муниципальные выборы. По его словам, свобода страны зависит от активности людей.

2 октября в Грузии завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Жителям республики избирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов — 3%. Всего в выборах принимали участие 43 партии.