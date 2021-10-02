В Испании заявили о счастье россиян из-за цен на ЖКХ

Журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас сравнил цены на электроэнергию в России и Испании и заявил о счастье россиян.

Он провел беседу с адвокатом из Москвы Татьяной, которая регулярно посещает европейские страны и часто бывает в Испании. Женщина заявила, что не хочет жить на Западе, несмотря на более высокие доходы граждан.

«Я не вижу особенной разницы между их уровнем жизни и моим. Они намного больше, чем мы, платят за коммунальные услуги», — отметила она.

Как указал Мархинедас, слова россиянки — это констатация факта. По его словам, в Европе данная статья расходов действительно намного ощутимее.

Он также подчеркнул, что «энергетическая бедность» в России является предметом научной фантастики, потому что цены на энергоносители в стране намного ниже, чем в Западной Европе. Такое положение дел обусловлено тем, что Россия экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других государств, уточнил журналист.

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — указал он.

Свою позицию Мархинедас аргументировал данными портала GlobalPetrolPrices, согласно которым киловатт-час для домашнего потребления в России стоит $0,064 (около 4,5 рубля), в то время как в Испании данный показатель составляет $0,223 (16 рублей).

При этом владельцы московской квартиры площадью 70 кв. м за электричество платят порядка 1700 рублей в месяц, что меньше €20, отметил журналист.

«Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <…> получает свое максимальное выражение в ноябре и декабре», — добавил он.

Также сотрудник издания указал на то, насколько яркой и внушительной является новогодняя иллюминация в Москве и других крупных городах.

В конце июня стало известно, что Россия вошла в число европейских стран с самыми низкими ценами на электроэнергию для населения, заняв вторую строчку рейтинга. Средняя стоимость электричества в РФ составляет 3,6 рубля за кВт.ч.