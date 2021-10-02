Трамп раскрыл название вакцины от коронавируса, которой он привился

Экс-президент США Дональд Трамп впервые сообщил, какой вакциной от коронавируса он привился.

«Ну меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин. — Прим. ред.)», — сказал он в интервью интернет-порталу Yahoo Finance.

При этом бывший президент не исключил, что может ревакцинироваться.

В США к применению одобрены вакцины трех производителей — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Их ускоренную разработку и ввод в оборот Трамп ставит в заслугу своей администрации.

Экс-президент переболел коронавирусом прошлой осенью и даже ненадолго попал в больницу. Он вместе с женой Меланией вакцинировался в январе 2021 года, незадолго до отъезда из Вашингтона, однако объявил об этом только в марте, напоминает Yahoo Finance. По возрасту 75-летний Трамп может рассчитывать и на третью — бустерную — дозу для укрепления иммунитета.

В минувший понедельник третью прививку от коронавируса сделал действующий президент США Джо Байден, которому 78 лет. На прошлой неделе медицинские власти страны одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.

В пятницу количество жертв пандемии в США официально достигло 700 тыс. человек.

«Я думал, что к этому времени всё уже давно закончится», — заявил Трамп.