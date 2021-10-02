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Томские ученые отправились в экспедицию по морям Арктики

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Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами под руководством академика Игоря Семилетова вновь отправились в экспедицию по арктическим морям. Они отрабатывают теорию о том, что таяние подводной мерзлоты приводит к выбросу над Арктикой метана и выясняют, как это отражается на климате всей планеты.

Ученые продолжат работу в морях Арктики Карском, Восточно-Сибирском и море Лаптевых, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу вуза. На судне «Академик Мстислав Келдыш» в течение 33 дней участники экспедиции будут заниматься отбором проб воды, чтобы изучить ее гидрохимический состав, а также состав донного осадка. Это позволит исследовать особенности их минералогии, геохимии и литологии.

Напомним, в Арктике продолжается реализация федерального проекта «Чистая Арктика». За 1,5 месяца волонтерам удалось очистить более 60 га земли. В субботниках принимают участие сотни местных жителей. Собранный металлолом суда доставляют в Нижний Бестях, затем его грузят в контейнеры и по железной дроге отправляют в Комсомольск-на-Амуре на завод «Амурсталь» для переплавки.

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