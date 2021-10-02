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Гинеколог назвала лучший возраст для беременности

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Идеальным возрастом для беременности является период с 20 до 35 лет. Об этом 2 октября сообщила врач, акушер-гинеколог Светлана Лизунова.

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В современном мире женщины стали позже становиться матерями, что является «огромной проблемой», считает специалист. По ее словам, данная ситуация обусловлена социальными причинами. Так, женщины зачастую стремятся получить образование и построить карьеру, прежде чем рожать ребенка, передает НСН.

«Если мы берем чисто физиологически созревание женского организма и мужского, то самое время, когда можно беременеть и рожать здоровых детей по нашей природе, это с 20 до 35 лет. Это тот идеальный возраст, когда можно рожать», — отметила Лизунова.

Она добавила, что Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст как период до 44 лет.

24 сентября ученые предупредили, что прием парацетамола может быть опасен для беременных женщин. Так, исследователи провели эпидемиологические исследования на людях и клетках животных и выяснили, что воздействие парацетамола на организм во время беременности может повлиять на развитие плода — повысить риск определенных нарушений развития нервной, репродуктивной и мочеполовой системы.

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