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Власти Москвы предупредили о мошенничестве при привязке QR-кодов к карте

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Власти Москвы предупредили граждан о новом мошенническом способе, при котором злоумышленники по телефону предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к социальным или банковским картам.

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«QR-код является самостоятельным элементом, который не требует привязки к социальным или банковским картам гражданина, прошедшего вакцинацию», — рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Подчеркивается, что сотрудники департамента и поликлиник не осуществляют звонки с предложением привязать код к картам.

29 сентября в компании «Тинькофф» рассказали «Известиям», что мошенники стали убеждать россиян привязывать карту преступника в свои мобильные приложения для платежей, такие как Apple или Google Pay, под предлогом того, что деньги клиента пытаются украсть и их необходимо зачислить на «безопасную» карту.

Клиент использует банкомат с NFC-считывателем, в котором не нужно предъявлять «пластик»: прикладывает телефон с установленным Pay-сервисом и пополняет «защищенную» карту. Однако средства перечисляются мошеннику, у которого находится физическая карта.

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