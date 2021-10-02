Троллейбус с экскурсоводом-библиотекарем будет курсировать по Мурманску

В Мурманске 4 октября на улицы выйдет необычный троллейбус с библиотекарем-экскурсоводом на борту. Пассажирам расскажут интересные факты о городе, его улицах и памятниках.

В частности, будет уделено внимание и популярному месту у горожан — району Семеновского озера. Там расположены памятник «Алеша», Мурманский океанариум, Центр дополнительного образования «Лапландия», храм Спас на Водах. Экскурсовод прочитает стихи местных поэтов о Мурманске, пишет ИА «Би-порт».

В городе планируется заменить 44 единицы общественного транспорта. Об этом рассказал ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Чтобы ускорить процесс закупки транспорта, в ведение региона передали полномочия организации пассажирских перевозок.