Молодежный форум о карьере проходит в Калуге

В областном доме правительства Калуги открылся форум «Старт в карьеру: проекты, меняющие мир к лучшему».

В нем принимают участие 120 студентов вузов, пишет газета «Весть». Тренинги и дискуссии помогут определиться с выбором профессионального пути, поставить перед собой конкретные цели и задачи, которые помогут достичь желаемого. Спикерами выступят эксперты в сфере управления и лидерства, бизнес-тренеры и бизнес-консультанты.

Полный переход на дистанционное обучение в вузах невозможен, это негативно сказывается на качестве образования. Об этом заявил 2 сентября глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. «Тотальный дистант невозможен, поскольку он ведет к существенному ухудшению качества образования», — сказал Фальков.