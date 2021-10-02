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Зеленский оценил свою работу на посту президента

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу за время правления страной на 7–8 баллов из 12 возможных. Соответствующий комментарий он дал изданию «Украинская правда».

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Вместе с тем работу президентской фракции «Слуга народа» украинский лидер оценил на 3 с плюсом по пятибалльной шкале.

«Партия «Слуга народа»? Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом (по пятибалльной шкале. — Ред.)… Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7–8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», — заявил Зеленский.

10 сентября украинский лидер оценил перспективы своего повторного выдвижения в президенты. По его словам, данный вопрос решит народ страны. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать».

Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Зеленский подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Лидер Украины выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с должности главы государства.

4 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

В августе Зеленский высказался о своих заслугах на посту главы государства. Ключевым достижением он назвал движение страны в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют ее политикой. Кроме того, он высоко оценил развитие инфраструктуры во время своего президентства и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».

Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.

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