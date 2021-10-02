Зеленский оценил свою работу на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу за время правления страной на 7–8 баллов из 12 возможных. Соответствующий комментарий он дал изданию «Украинская правда».
Вместе с тем работу президентской фракции «Слуга народа» украинский лидер оценил на 3 с плюсом по пятибалльной шкале.
«Партия «Слуга народа»? Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом (по пятибалльной шкале. — Ред.)… Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7–8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», — заявил Зеленский.
10 сентября украинский лидер оценил перспективы своего повторного выдвижения в президенты. По его словам, данный вопрос решит народ страны. При этом глава государства заявил о намерении «выполнить обещания и поехать отдыхать».
Он также признался, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Зеленский подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Лидер Украины выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с должности главы государства.
4 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.
В августе Зеленский высказался о своих заслугах на посту главы государства. Ключевым достижением он назвал движение страны в сторону субъектности, когда внешние игроки не манипулируют ее политикой. Кроме того, он высоко оценил развитие инфраструктуры во время своего президентства и указал на то, что Украина обладает «одной из самых мощных на сегодня армий в Европе».
Зеленский — шестой президент Украины, он вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания главой государства получил широкую известность как комедийный актер.