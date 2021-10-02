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«Газпром нефть» поддерживает проекты креативной индустрии в регионах РФ

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Деловая программа «Мастера.Forum», посвященная креативным индустриям и предпринимательству в российских регионах, стартовала в Омске в субботу, 2 октября.

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Организаторами проекта выступили образовательная онлайн-платформа «Мастера», фонд «Креативные практики» и программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На сессии «Мастера.Forum» выступил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Он оценил темпы развития креативных индустрий.

«На этой неделе была принята концепция, направленная на развитие креативных индустрий. И безусловно, сейчас показатель доли креативных индустрий в валовом национальном продукте незначителен и ставится задача увеличить его до 6%. Сейчас чуть больше 2%. При этом если мы возьмем лучшие образцы и лучшие практики, то это может быть и 8–12% ВВП. При этом это та индустрия, где демонстрируются наиболее высокие темпы роста», — отметил Дюков.

В мероприятии также принял участие председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Деловая программа форума включает выступления экспертов со всей России. На площадке мероприятия они обсудят проблемы и перспективы креативного предпринимательства, траектории регионального развития и условия, необходимые для эффективного масштабирования успешных практик, подходы к развитию креативной экономики в России и влияние креативных проектов на изменение среды городов.

Кроме того, программу мероприятия дополняют лекции, мастер-классы, дискуссии с участием известных креативных предпринимателей.

События пройдут на основной площадке форума — в городском музее «Искусство Омска» 3 и 4 октября. Записаться на онлайн-дискуссии желающие могут на сайте www.rodnyegoroda.ru.

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