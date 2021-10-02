Скончался актер Андрей Дубовский
Советский и российский актер театра, кино и ТВ Андрей Дубовский скончался 1 октября. Об этом 2 октября сообщил коллега артиста Андрей Заводюк на своей странице в Facebook.
О причине смерти не сообщается.
В 1980-м Дубовский окончил ГИТИС. В 1980–1987 годах играл на сцене Центрального академического театра Советской армии, в 1988-м был принят в труппу Театра имени Пушкина.
Дубовский дебютировал в кино в 1979 году. Он снялся в «Ватаге «Семи ветров», «Маленьких трагедиях», «Любви за любовь», «Городе над головой».
Известность ему принесли роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада». Всего он снялся в 17 картинах.
В 44 года Дубовский перенес инсульт. Артиста парализовало, к нему так и не вернулись двигательные функции.
Дату и место прощания с артистом объявят позднее.