Скончался актер Андрей Дубовский

Советский и российский актер театра, кино и ТВ Андрей Дубовский скончался 1 октября. Об этом 2 октября сообщил коллега артиста Андрей Заводюк на своей странице в Facebook.

О причине смерти не сообщается.

В 1980-м Дубовский окончил ГИТИС. В 1980–1987 годах играл на сцене Центрального академического театра Советской армии, в 1988-м был принят в труппу Театра имени Пушкина.

Дубовский дебютировал в кино в 1979 году. Он снялся в «Ватаге «Семи ветров», «Маленьких трагедиях», «Любви за любовь», «Городе над головой».

Известность ему принесли роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в «Одиссее капитана Блада». Всего он снялся в 17 картинах.

В 44 года Дубовский перенес инсульт. Артиста парализовало, к нему так и не вернулись двигательные функции.

Дату и место прощания с артистом объявят позднее.