Мурашко указал на снятие барьеров для регистрации «Спутника V» ВОЗ

Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены. Об этом 30 сентября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В ходе выступления на брифинге в Женеве министр подвел итоги встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. На ней обсуждался вопрос включения «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса.

«Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил Мурашко.

«Заявителю — компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура, — и это будет рассматриваться. На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», — заключил он.

Ранее, 7 сентября, представитель Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Марко Кавалери сообщил, что регулятор пока не называет даты одобрения в ЕС «Спутника V» и китайской Sinovac. Он заявил, что ведомству необходима дополнительная информация по вакцинам.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин на Западе. По его словам, Еврокомиссия ничего не собирается делать до тех пор, пока «Спутник V» не будет зарегистрирован ВОЗ.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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