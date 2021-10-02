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В Коми арестовали предполагаемую виновницу смертельного ДТП

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Сыктывкарский городской суд арестовал предполагаемую виновницу ДТП в Сыктывкаре, в результате которого погибла женщина, еще двое человек пострадали. Об этом 2 октября заявили в пресс-службе суда.

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«Суд заключил под стражу Шеремет И.Ю., задержанную по факту нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, сопряженного с оставлением места его совершения», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Авария произошла ранее, 1 октября. Автомобиль Suzuki Grand Vitara, за рулем которого находилась 52-летняя женщина, наехал на ребенка на пешеходном переходе в Сыктывкаре, после чего водитель насмерть сбила женщину на тротуаре и врезалась в другую машину, пытаясь скрыться с места ДТП.

В УГИБДД МВД по Коми сообщили, что пострадавший мальчик 2013 года рождения впал в кому, он находится в реанимации. У ребенка диагностировали тяжелую сочетанную автотравму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной и теменной костей черепа, отек головного мозга, перелом большой и малой берцовой костей, травматический шок второй степени.

Виновница ДТП четыре раза привлекалась к ответственности за нарушения на дорогах. Сообщалось, что она является супругой бывшего министра экономического развития Республики Коми.

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