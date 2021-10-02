Прямой эфир
Мир
Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Мир
Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Мир
Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

Купивший детали от автомата Калашникова исламист задержан во Франции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Франции задержала исламиста, который недавно приобрел детали от автомата Калашникова на черном рынке. Об этом 2 октября сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.

Игра на республику: как Франция борется с исламизмом
Поможет ли новый закон снизить радикализацию в мусульманской среде

Отмечается, что 20-летнему задержанному уже предъявили обвинение. Он находится в электронной базе данных полиции, в которой перечислены люди, склонные к радикальному исламизму и совершению терактов.

Спецслужбы следили за подозреваемым с лета этого года. Так, было установлено, что время от времени он искал в интернете данные о местонахождении во Франции синагог и различных торговых центров.

20 мая сообщалось, что к 2050 году коренные французы могут оказаться в меньшинстве. Такое мнение высказала экс-депутат Национального собрания страны Марион Марешаль-Ле Пен.

9 мая действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение 20 отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые заявили о «распаде» страны. Авторы обращения указывают, что во Франции «назревает гражданская война», а также отмечают, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

В конце апреля группа отставных офицеров опубликовала открытое письмо, где предупредила о том, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях страны и что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021