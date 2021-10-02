Купивший детали от автомата Калашникова исламист задержан во Франции

Полиция Франции задержала исламиста, который недавно приобрел детали от автомата Калашникова на черном рынке. Об этом 2 октября сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источники.

Отмечается, что 20-летнему задержанному уже предъявили обвинение. Он находится в электронной базе данных полиции, в которой перечислены люди, склонные к радикальному исламизму и совершению терактов.

Спецслужбы следили за подозреваемым с лета этого года. Так, было установлено, что время от времени он искал в интернете данные о местонахождении во Франции синагог и различных торговых центров.

20 мая сообщалось, что к 2050 году коренные французы могут оказаться в меньшинстве. Такое мнение высказала экс-депутат Национального собрания страны Марион Марешаль-Ле Пен.

9 мая действующие французские военные в открытом письме поддержали обращение 20 отставных генералов к президенту Франции Эммануэлю Макрону, которые заявили о «распаде» страны. Авторы обращения указывают, что во Франции «назревает гражданская война», а также отмечают, что видят насилие в городах и деревнях, а ненависть к стране и ее истории «становится нормой».

В конце апреля группа отставных офицеров опубликовала открытое письмо, где предупредила о том, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях страны и что во Франции фактически идет расовая война, которая может разрушить республику.