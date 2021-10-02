Прямой эфир
Мир
Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Мир
Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Мир
Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

Генпрокурор Украины рассказала о ходе расследования покушения на Шефира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские следователи рассматривают более десятка версий в деле о покушении на первого помощника президента страны Сергея Шефира. Об этом 2 октября заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Большая чистка: почему Зеленский сменил главных силовиков
В МВД прощаются с наследием Авакова, лишились должностей руководители ВСУ и СБУ

«Это не постановка, на это указывает характер выстрелов. На сегодняшний день у нас более десятка версий, над которыми мы работаем. Следствие движется вперед», — сказала она в эфире телеканала «Дом».

22 сентября автомобиль Шефира обстреляли под Киевом. В результате был ранен водитель. В правоохранительных органах заявили, что выяснили, какими пулями стреляли в первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил сам Шефир, покушение было совершено с целью запугивания высших должностных лиц Украины. Он также рассказал, что раненый водитель вел себя героически и, несмотря ни на что, продолжил движение.

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Верховной рады Давид Арахамия назвал свои версии причин покушения на Шефира, указав, что, вероятно, в этом деле есть «российский след». Также покушение, по его словам, могло быть обусловлено государственной деятельностью первого помощника.

В свою очередь, Зеленский заявил, что причиной покушения на Шефира являются происходящие в стране изменения. Такова цена реформ, пояснил украинский лидер. В офисе президента покушение назвали попыткой демонстративного убийства и связали ее с кампанией противодействия активной политике Зеленского по снижению влияния олигархов в политических и общественных процессах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021