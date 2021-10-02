Генпрокурор Украины рассказала о ходе расследования покушения на Шефира

Украинские следователи рассматривают более десятка версий в деле о покушении на первого помощника президента страны Сергея Шефира. Об этом 2 октября заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Это не постановка, на это указывает характер выстрелов. На сегодняшний день у нас более десятка версий, над которыми мы работаем. Следствие движется вперед», — сказала она в эфире телеканала «Дом».

22 сентября автомобиль Шефира обстреляли под Киевом. В результате был ранен водитель. В правоохранительных органах заявили, что выяснили, какими пулями стреляли в первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Как отметил сам Шефир, покушение было совершено с целью запугивания высших должностных лиц Украины. Он также рассказал, что раненый водитель вел себя героически и, несмотря ни на что, продолжил движение.

Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Верховной рады Давид Арахамия назвал свои версии причин покушения на Шефира, указав, что, вероятно, в этом деле есть «российский след». Также покушение, по его словам, могло быть обусловлено государственной деятельностью первого помощника.

В свою очередь, Зеленский заявил, что причиной покушения на Шефира являются происходящие в стране изменения. Такова цена реформ, пояснил украинский лидер. В офисе президента покушение назвали попыткой демонстративного убийства и связали ее с кампанией противодействия активной политике Зеленского по снижению влияния олигархов в политических и общественных процессах.