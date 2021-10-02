Зеленский ликвидировал госконцерн «Укроборонпром»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Депутаты рады проголосовали за данный законопроект 13 июля, инициативу поддержали 256 парламентариев.

«Возвращен с подписью от президента», — указано в карточке закона на сайте парламента.

Как отметили в «Укроборонпроме», этот закон призван укрепить обороноспособность страны, «структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома».

«Государственные и казенные предприятия — участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице кабинета министров Украины», — говорится на сайте госконцерна.

28 сентября директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов рассказал, что украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тыс. комплектующих, до 2014 года поставлявшихся из России.

По его словам, на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 тыс. номенклатур различных видов продукции. При этом в течение периода с 2014 по 2019 год была проведена замена около 4,5 тыс. позиций номенклатур товаров.