Прямой эфир
Мир
Талибы направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Мир
Зеленскому пообещали выпустить украинскую вакцину от COVID-19 в 2022 году
Спорт
«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче РПЛ
Мир
Самолет ВВС США три часа летал около российских баз в Сирии
Общество
Атмосферное давление побило 46-летний рекорд в Москве
Мир
Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на выборах в парламент
Мир
Эксперт предрек одобрение «Спутника V» ВОЗ в течение двух месяцев
Мир
Британцы раскритиковали реакцию Европы на рост цен на газ
Мир
США зимой разместят в Европе эскадрилью из 27 истребителей F-35A

Зеленский ликвидировал госконцерн «Укроборонпром»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром». Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости
И почему Киеву не удалось достичь экономических показателей 1990 года

Депутаты рады проголосовали за данный законопроект 13 июля, инициативу поддержали 256 парламентариев.

«Возвращен с подписью от президента», — указано в карточке закона на сайте парламента.

Как отметили в «Укроборонпроме», этот закон призван укрепить обороноспособность страны, «структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий «Укроборонпрома».

«Государственные и казенные предприятия — участники концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице кабинета министров Украины», — говорится на сайте госконцерна.

28 сентября директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов рассказал, что украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса не хватает более 3 тыс. комплектующих, до 2014 года поставлявшихся из России.

По его словам, на 2014 год зависимость предприятий концерна от комплектующих российского производства составляла более 12 тыс. номенклатур различных видов продукции. При этом в течение периода с 2014 по 2019 год была проведена замена около 4,5 тыс. позиций номенклатур товаров.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021