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Генпрокурор Украины Венедиктова ответила на вопрос о возможной отставке

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока не планирует уходить с поста. Об этом она сообщила 2 октября на брифинге во время выездного заседания фракции «Слуги народа»,.

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«Я рада, что меня люди не забывают. Во-первых, люблю свою работу, во-вторых, пока я никуда не собираюсь уходить, пока Верховная Рада не скажет, что нужно уже», — отметила Венедиктова, отвечая на вопрос журналиста издания Lb.ua о возможности своей отставки.

Отвечая на вопрос о том, кто может стоять за распространением информации о возможной подготовке ее отставки, Венедиктова отметила, что такое происходит с первого дня, как она пришла на должность.

29 сентября украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что состав правительства на Украине может смениться до конца октября. По данным журналистов, место премьер-министра может занять первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в составе правительства, но не сказал, о чем конкретно идет речь.

28 июля президент Украины уволил начальника генштаба Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. Корнийчук являлся начальником генерального штаба ВСУ с 27 марта прошлого года.

За день до этого украинский лидер отправил в отставку главу ВС Украины Руслана Хомчака и назначил на его место начальника оперативного командования «Юг» Валерия Залужного. Сообщалось, что замена произошла потому, что глава государства «хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины, а на данный момент такой синергии нет».

В тот же день президент Украины заявил, что ожидает от нового главкома ВС «налаживания взаимодействия, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины».

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