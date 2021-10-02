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В МИД Грузии оценили перспективы отношений с Украиной после ареста Саакашвили

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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани указал на недопустимость того, чтобы ситуация вокруг ареста бывшего президента страны Михаила Саакашвили влияла на отношения Тбилиси и Киева.

К ним едет фантазер: зачем Саакашвили прибыл в Грузию
И как эта провокация отразится на ходе местных выборов 2 октября

«Недопустимо, чтобы один человек (Саакашвили. — Ред.) взял в заложники грузинско-украинское стратегическое партнерство. Я уверен, что эти отношения и в дальнейшем будут отличаться серьезной динамикой», — приводит ТАСС его слова.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави. Он не признает своей вины и в знак протеста объявил голодовку.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 2 октября заявил, что глава государства Владимир Зеленский держит ситуацию с задержанием Саакашвили на личном контроле. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров отметил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации».

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за плодотворное сотрудничество в связи с «делом Саакашвили».

2 октября бывший президент Грузии написал письмо из тюрьмы. По словам Саакашвили, когда он бросил всё и покинул Киев, зная, что, вероятнее всего, его задержат «по полностью выдуманным, фальшивым приговорам», он всё равно не отступился, потому что верит в свою страну и ее граждан.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.

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