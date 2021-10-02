В России за сутки выявили более 25 тыс. случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России возросло за сутки на 25 219, до 7 560 767. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном он составил 0,33%. Так, в Москве за сутки было выявлено 4032 новых случая, в Санкт-Петербурге — 2494, в Подмосковье — 1483, в Самарской области — 614, в Воронежской — 589, в Нижегородской — 581.

В штабе сообщили, что число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 641 165. За сутки число вылечившихся возросло на 17 852, до 6 710 574. Отмечается, что доля выписанных пациентов составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся. В частности, в Москве за сутки выписали 2116 человек, в Санкт-Петербурге — 1174, в Московской области — 1013, в Башкирии — 502, в Свердловской области — 485, в Архангельской — 452.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 886 против 887 днем ранее, до 209 028.

В Москве за сутки число случаев коронавируса возросло на 4032 против 3993 днем ранее, до 1 641 945. В относительном выражении прирост числа заболевших, по информации штаба, составил 0,25%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 67 против 64 днем ранее. Всего в городе умерли 29 111 человек (1,77%), следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших за сутки выросло на 2116, до 1 494 342. В столице, по данным штаба, продолжают лечение 118 492 человека.

30 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране напряженная, за последние две недели количество госпитализированных выросло на 25%. Премьер призвал власти регионов принимать меры, опираясь на рекомендации санитарных врачей.

Как добавил глава Минздрава Михаил Мурашко, под наблюдением медицинских работников находится 900 тыс. человек и темпы прироста случаев коронавируса за последнюю неделю достаточно высоки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом. По его словам, уровень вакцинации по-прежнему недостаточный, несмотря на то что организованная работа создала все условия и обеспечила всё необходимое количество вакцин для населения. Он также указал на необходимость регионам страны реагировать на ситуацию с распространением коронавируса. Песков добавил, что на федеральном уровне никаких решений по новым ограничениям не принималось.