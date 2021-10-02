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Экс-президент Грузии Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме к гражданам страны из тюрьмы Рустави 2 октября назвал сфабрикованными приговоры, на основании которых его задержали.

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«[Задержан] по полностью сфабрикованным ложным приговорам <...>. Но я всё же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас»,— написал он.

По словам Саакашвили, принимая решение бросить все свои дела в Киеве и вернуться в Грузию, он осознавал большую вероятность своего задержания, пишет «Газета.ру».

Бывшего главу государства задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили, позднее был также задержан владелец квартиры, где скрывался политик. Саакашвили поместили в тюрьму Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в свою очередь исключила возможность помилования Саакашвили.

Адвокат задержанного экс-президента Бека Басилая заявил, что не ожидает его экстрадиции на Украину. По словам защитника, судьба экс-президента Грузии «зависит от политической воли». Он также выразил мнение, что итоги выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября, повлияют на окончательное решение президента страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что держит ситуацию с задержанием Саакашвили на личном контроле. Днем ранее, 1 октября, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании Михаила Саакашвили, а также «тоном заявлений» властей Грузии относительно дальнейшего развития ситуации.

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