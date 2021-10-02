Власти Оренбуржья выплатят 1 млн рублей за информацию об убийце трех студенток в Гае

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек в городе Гай в конце сентября. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«1 млн рублей выделен из резервного фонда областного бюджета для выплаты вознаграждения за любую информацию о лицах, причастных к убийству трех девушек, способствующую раскрытию преступления и установлению личности виновного», — говорится в сообщении.

Он отметил, что «страшное, циничное преступление» должно быть раскрыто, и каждый, кто обладает информацией о произошедшем, может оказать помощь.

Губернатор подчеркнул, что главным в сложившейся ситуации является безопасность жителей области, добавляет «Газета.ru».

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гае были обнаружены тела двух убитых девушек. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами — колото-резаными ранами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Телеканал РЕН ТВ опубликовал имена погибших.

Сначала правоохранители заподозрили в совершении преступления 18-летнего молодого человека, который был близко знаком с одной из погибших. Позже стало известно, что у юноши есть алиби: в момент совершения убийства он находился в Уфе. Молодой человек самостоятельно связался со следователями после того, как узнал о случившемся. Его допросили для того, чтобы помочь в расследовании убийств.

Следователи допросили более чем 100 свидетелей и назначили 14 экспертиз по делу об убийстве.