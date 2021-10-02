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Спецслужбы Грузии знали о прибытии Саакашвили

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Спецслужбы Грузии были осведомлены о прибытии в страну экс-президента Михаила Саакашвили и заранее к нему готовились. Об этом 2 октября заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили.

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«Мы владели информацией о его приезде с той минуты, когда он прибыл сюда. Именно поэтому было проведено такое мероприятие, которое помогло избежать жертв, неразберихи, ажиотажа. Так что всё закончилось мирно», — сказал он в эфире телеканала TV Pirveli.

При этом Лилуашвили не стал раскрывать подробности задержания бывшего президента, заявив, что скоро «всё прояснится» и все заинтересованные стороны получат исчерпывающую информацию.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию, 2 октября был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент Грузии.

Саакашвили поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Политик в знак протеста объявил голодовку.

Бывший глава государства написал в тюрьме письмо, адресованное гражданам Грузии. В нем он просит их не бояться и идти на муниципальные выборы. По его словам, свобода страны зависит от активности людей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию с задержанием Саакашвили на личном контроле. Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия предоставит украинской стороне все детали задержания бывшего президента.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.

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