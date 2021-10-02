Горный ультрамарафон разрешили провести в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности. Разрешено провести горный ультрамарафон Crimea X Run.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется… на проведение в период с 13 октября по 17 октября 2021 года соревнований Crimea X Run — четырехдневного стадийного горного ультрамарафона от Алушты до поселка Гурзуф (Большая Ялта) с общим количеством участников не более 485 человек из 50 регионов Российской Федерации», — говорится в указе, передает Крыминформ.

Власти Республики Крым пока не планируют вводить жесткие ограничения на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 1 октября заявил глава региона Сергей Аксенов. Также он отметил, что речи об отмене Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который должен пройти в Крыму в ноябре, не идет