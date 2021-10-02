Установлена личность погибшего в Москве водителя спорткара

Установлена личность водителя спорткара Audi R8, который погиб в ДТП в Москве. Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

«Им оказался 21-летний мужчина — собственник автомобиля Audi R8», — говорится в Telegram-канале госавтоинспекции.

Как отмечает РЕН ТВ, имя погибшего — Роман Марнов, он известный в Петербурге предприниматель.

Отмечается, что за ним числятся 696 штрафов за нарушения правил дорожного движения, из них неоплаченные — 26.

При этом ранее в ГИБДД сообщили, что конкретно на этот автомобиль за 2020–2021 годы насчитывается 257 нарушений правил дорожного движения, 242 из которых оплачены.

Авария произошла на западе Москвы 2 октября на улице Нижние Мневники — спорткар Audi R8 протаранил ограждение, после чего загорелся. В результате ДТП водитель скончался.

Камеры видеонаблюдения засняли момент ДТП. На кадрах видно, как автомобиль едет на высокой скорости, а затем влетает в ограждение. После удара спорткар разлетелся на несколько частей, а остатки машины загорелись.