Катер загорелся в Санкт-Петербурге

Шестиметровый деревянный катер загорелся в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, пострадали два члена экипажа, погибших нет. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба МЧС по городу.

«Санкт-Петербург, Красносельский район, Петергофское шоссе, д. 75, в акватории Финского залива на расстоянии 300–400 метров от берега происходит горение шестиметрового деревянного катера открытым огнем. Из воды с ожогами извлечены два члена экипажа, [они] доставляются к берегу. Погибших нет», — рассказали журналистам в МЧС.

Сообщается также, что в баке катера находится 20 литров топлива, еще 40 литров — на борту. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее, 27 июля, произошел пожар на прогулочном пассажирском катере «Легенда» на Москве-реке в центре Москвы. Возгорание, вероятно, возникло на кухне пришвартованного катера. Площадь пожара составила 3 кв. м, он был ликвидирован до прибытия спасателей.