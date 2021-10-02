СК опубликовал кадры из пострадавшей от хлопка газа квартиры в Нижнем Новгороде

Следственный комитет (СК) РФ 2 октября опубликовал кадры из квартиры в жилом доме в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа.

На кадрах видно разрушенную мебель, одна стена обрушилась.

Хлопок газа в квартире на 9-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гайдара Автозаводского произошел ранее, в пятницу. 100 человек эвакуировали. В результате происшествия пострадали женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения. По словам ректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ), куда госпитализировали пострадавших, у женщины 95% ожогов тела, у мужчины — 35%. Они в реанимации.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Расследование продолжается, следователи устанавливают причины произошедшего.